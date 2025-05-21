Vivo представила iQOO Neo10 Pro+ — самый дешевый смартфон на Snapdragon 8 Elite

Экран тоже радует. В смартфоне установлен 2K LTPO OLED дисплей с яркостью 4500 нит, 2592 Гц ШИМ и откликом 30,4 мс. Батарея заряжается до 70% за 25 минут (120 Вт) и обеспечивает 10 часов игры в MOBA. Камеры: 50 Мп (OIS) + 8 Мп (ультраширик), селфи — 16 Мп.

Цены — от 2799 до 3999 юаней. Международный релиз не планируется.