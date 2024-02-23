Vivo представила «крепкий середняк» за $240, со 120 Гц экраном и камерой на 50 Мп

За $240 покупатели получают смартфон с 6.51-дюймовым AMOLED-дисплеем и частотой обновления 120 Гц, что обеспечивает плавную картинку.

В основе Y200e лежит процессор Snapdragon 4 Gen 2, который, хоть и не самый мощный на рынке, но отлично справляется с повседневными задачами. Оперативной памяти 4 ГБ, а встроенной — 128 ГБ.

Основная камера смартфона имеет разрешение 50 Мп и способна делать качественные фотографии при дневном свете. Вспомогательная камера на 2 Мп используется для макросъемки. Фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп.

Ёмкость аккумулятора составляет 5000 мАч, что обеспечивает смартфону автономность до двух дней работы. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 18 Вт.

Vivo Y200e работает на Android 13 с фирменной оболочкой Funtouch OS 13. Смартфон доступен в двух цветах: черном и «Saffron Delight» (шафрановый).