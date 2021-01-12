Vivo представила недорогой флагман, заряжающийся от 0 до 100% за 15 минут

Основная камера тройная, на 48, 13 и 13 Мп. Фронтальная 16 Мп камера расположилась в вырезе в дисплее.

Ёмкость аккумулятора iQOO 7 составляет 4 000 мАч. Но куда интереснее то, как работает 120-Вт зарядка девайса. Она одновременно заряжает сразу две ячейки аккумулятора, благодаря чему достаточно объёмная батарея восполняется от 0 до 100% всего лишь за 15 минут. Насколько быстро из-за этого будет деградировать аккумулятор — время покажет.