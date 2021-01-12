Vivo представила недорогой флагман, заряжающийся от 0 до 100% за 15 минут
В основу iQOO 7 лёг процессор Snapdragon 888, передаёт GSMArena. Также устройство получило 6,62-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц. Оперативной памяти на выбор от 8 до 12 ГБ, а постоянной — от 128 до 256 ГБ.
Основная камера тройная, на 48, 13 и 13 Мп. Фронтальная 16 Мп камера расположилась в вырезе в дисплее.
Ёмкость аккумулятора iQOO 7 составляет 4 000 мАч. Но куда интереснее то, как работает 120-Вт зарядка девайса. Она одновременно заряжает сразу две ячейки аккумулятора, благодаря чему достаточно объёмная батарея восполняется от 0 до 100% всего лишь за 15 минут. Насколько быстро из-за этого будет деградировать аккумулятор — время покажет.
Уже сейчас смартфон можно предзаказать в Китае по цене 587 долларов за версию 8/128 ГБ и 648 долларов за версию 12/256 ГБ. В рублях это 43,8 тыс и 48,4 тыс рублей соответственно. Старт продаж iQOO 7 начнётся 15 января.