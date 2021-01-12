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Vivo представила недорогой флагман, заряжающийся от 0 до 100% за 15 минут

Интересно, как быстро такая батарея придёт в негодность?
Последние дни о нём ходило множество слухов в сети и вот, наконец-то, его представили. Компания Vivo анонсировала свой новый недорогой флагман под брендом iQOO — iQOO 7. Устройство получило самый мощный процессор от Qualcomm, а также феноменально быструю проводную зарядку.

В основу iQOO 7 лёг процессор Snapdragon 888, передаёт GSMArena. Также устройство получило 6,62-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц. Оперативной памяти на выбор от 8 до 12 ГБ, а постоянной — от 128 до 256 ГБ.

Основная камера тройная, на 48, 13 и 13 Мп. Фронтальная 16 Мп камера расположилась в вырезе в дисплее.

Ёмкость аккумулятора iQOO 7 составляет 4 000 мАч. Но куда интереснее то, как работает 120-Вт зарядка девайса. Она одновременно заряжает сразу две ячейки аккумулятора, благодаря чему достаточно объёмная батарея восполняется от 0 до 100% всего лишь за 15 минут. Насколько быстро из-за этого будет деградировать аккумулятор — время покажет.

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Уже сейчас смартфон можно предзаказать в Китае по цене 587 долларов за версию 8/128 ГБ и 648 долларов за версию 12/256 ГБ. В рублях это 43,8 тыс и 48,4 тыс рублей соответственно. Старт продаж iQOO 7 начнётся 15 января.