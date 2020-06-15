Vivo представила недорогой смартфон с селфи-камерой с "супер" ночным режимом
Единственным более-менее заметным недостатком (если его так можно назвать) смартфона является его процессор — девайс работает на базе Snapdragon 654. В остальном же новинка только радует: 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ памяти постоянной, 6,44-дюймовый AMOLED-дисплей со сканером отпечатка пальцев прямо под дисплеем. Радует и емкость аккумулятора смартфона — она составляет 4 500 мАч, при этом также имеется и быстрая проводная зарядка на 18 Вт.
Но, пожалуй, главное в устройстве — это его камера. И речь даже не об основном модуле, который получил датчики на 48, 8, 2 и 2 Мп. В данном случае интерес представляет фронтальная камера на 32 Мп, которая, помимо всего прочего, получила режим Super Night Selfie, который нацелен на создание великолепных фото в темное время суток. Что же до цены Vivo V19 Neo, то за смартфон просят 360 долларов или 25 тыс рублей.