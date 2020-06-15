Vivo представила недорогой смартфон с селфи-камерой с "супер" ночным режимом

Но, пожалуй, главное в устройстве — это его камера. И речь даже не об основном модуле, который получил датчики на 48, 8, 2 и 2 Мп. В данном случае интерес представляет фронтальная камера на 32 Мп, которая, помимо всего прочего, получила режим Super Night Selfie, который нацелен на создание великолепных фото в темное время суток. Что же до цены Vivo V19 Neo, то за смартфон просят 360 долларов или 25 тыс рублей.