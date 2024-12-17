Vivo представила недорогой тонкий смартфон Y300 с батареей на 6500 мАч

Ее объем — 6500 мАч, при этом есть и поддержка быстрой зарядки мощностью 44 Вт. Устройство оснащено 6.77-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением FullHD+ и частотой обновления до 120 Гц.

На задней панели расположены основная камера на 50 Мп и дополнительный сенсор на 2 Мп, а для селфи предусмотрена фронтальная камера на 8 Мп.

Смартфон работает на процессоре Dimensity 6300 с тактовой частотой 2.4 ГГц и поддержкой до 12 ГБ оперативки и 512 ГБ встроенной памяти.

Особенностью устройства стали улучшенные стереодинамики с тремя отдельными звуковыми модулями. Смартфон поступит в продажу с OriginOS 5.

Vivo Y300 доступен в зелёном, белом и чёрном цветах. Цена начинается с 1399 юаней (около $192) за версию с 8/128 ГБ памяти и достигает 1999 юаней ($275) за максимальную конфигурацию 12/512 ГБ.