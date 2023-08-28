Vivo представила необычный смартфон с меняющим цвет корпусом

Всё дело в том, что устройство может менять цвет задней крышки при воздействии на неё ультрафиолетового света. Смартфон также оснащён 6,78-дюймовым изогнутым AMOLED-дисплеем с разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц.

Фронтальная камера имеет разрешение 50 Мп и функцию автофокусировки по глазам. Основная камера состоит из 64-мегапиксельного основного модуля и 8-мегапиксельного широкоугольного модуля.

Но, как упоминалось выше, что делает новинку по-настоящему уникальной, так это её двухтоновый дизайн с «художественным» стеклом, изменяющим цвет под воздействием УФ-лучей.