Vivo представила необычный смартфон с меняющим цвет корпусом

Vivo представила необычный смартфон с меняющим цвет корпусомСвежее решение в мире современных однотипных устройств
Компания Vivo анонсировала свой новый смартфон V29e в Индии. Этот аппарат примечателен не только своими техническими характеристиками, но и уникальным дизайном корпуса.
Всё дело в том, что устройство может менять цвет задней крышки при воздействии на неё ультрафиолетового света. Смартфон также оснащён 6,78-дюймовым изогнутым AMOLED-дисплеем с разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц.
Фронтальная камера имеет разрешение 50 Мп и функцию автофокусировки по глазам. Основная камера состоит из 64-мегапиксельного основного модуля и 8-мегапиксельного широкоугольного модуля.
Но, как упоминалось выше, что делает новинку по-настоящему уникальной, так это её двухтоновый дизайн с «художественным» стеклом, изменяющим цвет под воздействием УФ-лучей.
Эта функция доступна в красной версии смартфона, которая меняет цвет с красного на черный.
Работает девайс на базе процессора Snapdragon 695, при этом его оснастили 8 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ внутреннего накопителя. Аккумулятор имеет ёмкость 5000 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 44 Вт.
Смартфон уже доступен для предзаказа по цене от $327 за версию с 8/128 ГБ. Открытые продажи начнутся 7 сентября.