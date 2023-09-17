Vivo представила очень дешёвый смартфон с камерой на 50 Мп и 5000 мАч батареей

Этот бюджетный аппарат поражает своими характеристиками: мощная двойная камера с 50-мегапиксельным основным сенсором и внушительная батарея ёмкостью 5000 мАч.

Смартфон оснащён 6,56-дюймовым IPS LCD экраном с HD+ разрешением и 60 Гц частотой обновления.

Передняя камера имеет разрешение 8 Мп, а на задней панели расположены 50-мегапиксельный основной модуль и 2-мегапиксельный сенсор для создания эффекта боке.

Внутри устройства работает процессор MediaTek Helio G85, 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ внутреннего накопителя. Если этого мало, есть слот для microSD-карт.

Новинка работает на операционной системе Android 13 с оболочкой FunTouch OS 13 поверх. Аккумулятор ёмкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 15 Вт, что позволяет смотреть видео на YouTube до 20 часов на одном заряде.

Пока что устройство доступно лишь в Сингапуре по привлекательной цене в $146.