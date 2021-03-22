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Vivo представила смартфон с 90 Гц дисплеем и 5G дешевле 15 тысяч рублей
У аппарата есть все шансы полюбиться пользователям
Компания Vivo представила свой новый потенциальный хит — недорогой смартфон iQOO U3x. Его отличительной особенностью являются дисплей с частотой обновления экрана 90 Гц, 5G и невысокая цена — ниже 15 тыс рублей.
В основу смартфон лёг чип Snapdragon 480 от Qualcomm, сообщает Gizmochina. При это оперативной памяти в нём от 4 до 8 ГБ, а постоянной — от 64 до 128 ГБ. Размер дисплея стандартный для 2021 года — 6,58 дюйма. Основная камера двойная (13 и 2 Мп), фронтальная одинарная (8 Мп).
iQOO U3x имеет аккумулятор на 5000 мАч и быструю зарядку на 18 Вт. Цветовых исполнения два: Ya Grey (серый) и Magic Blue (синий). Что же касательно старта продаж и цены, то смартфон станет доступен уже с 1 апреля по цене от 180 долларов (13,3 тыс рублей). Об официальных продажах в России пока что никакой информации нет.