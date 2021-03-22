Vivo представила смартфон с 90 Гц дисплеем и 5G дешевле 15 тысяч рублей

iQOO U3x имеет аккумулятор на 5000 мАч и быструю зарядку на 18 Вт. Цветовых исполнения два: Ya Grey (серый) и Magic Blue (синий). Что же касательно старта продаж и цены, то смартфон станет доступен уже с 1 апреля по цене от 180 долларов (13,3 тыс рублей). Об официальных продажах в России пока что никакой информации нет.