Vivo представила смартфон X100 Pro с ИИ-помощником и флагманским процессором Dimensity 9300

Эти устройства сочетают в себе эстетику и передовые технологии, предлагая пользователям нечто большее, чем просто смартфон.

Серия X100, включая модель X100 Pro, оснащена мощным процессором MediaTek Dimensity 9300, который обеспечивает высокую производительность и эффективность.

Это первые в мире смартфоны, использующие данную платформу, что делает их особенно привлекательными для технологических энтузиастов. Также отдельного внимания стоит встроенный ИИ-помощник новинок.

Vivo X100 Pro выделяется своей батареей Blue Ocean емкостью 5400 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт, что позволяет быть уверенными в длительном времени работы и быстром восстановлении заряда.

Кроме того, оба телефона оснащены 6,78-дюймовым экраном с защитой глаз, обеспечивающим яркое и четкое изображение.

В области фотографии X100 Pro предлагает основную камеру с 1-дюймовым датчиком IMX989 и сертификацией Zeiss APO для телеобъектива, что обеспечивает высокое качество снимков.

Серия X100 работает на операционной системе Vivo OriginOS 4, предлагая улучшенный визуальный и интерактивный опыт.