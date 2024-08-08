Vivo представила смартфоны серии V40 с улучшенной защитой от воды и пыли

Оба устройства получили значительные улучшения, включая более ёмкие батареи и улучшенную защиту от воды и пыли, сохранив ультратонкий корпус.

Vivo V40 оснащен процессором Snapdragon 7 Gen 3, а V40 Pro получил более мощный чип Dimensity 9200+. Обе модели имеют 6.78-дюймовый AMOLED экран с частотой обновления до 120 Гц и яркостью до 4500 нит.

Основная камера V40 Pro имеет 50-мегапиксельный сенсор Sony IMX921, а также 50-мегапиксельную портретную и ультраширокую камеры. У V40 две камеры: 50-мегапиксельная основная и 50-мегапиксельная ультраширокая.