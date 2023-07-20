Vivo представила стильный недорогой смартфон с упором на дизайн

Новинка ориентирована на развивающиеся рынки. При этом данная недорогая модель имеет привлекательный дизайн и интересные технические характеристики.

Так, смартфон оснащён большим 6,64-дюймовым IPS-дисплеем с высоким разрешением 2388 × 1080 пикселей, обеспечивающим чёткое изображение.

Задняя панель украшена двойной основной камерой с сенсорами на 50 Мп и 2 Мп, что позволяет создавать качественные портреты. Фронтальная камера на 8 Мп обеспечит достойные селфи.

Сердцем смартфона стал процессор Helio G85 от MediaTek с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ внутреннего накопителя. Для дополнительного хранения данных предусмотрен слот для карты microSD.

Батарея на 5000 мАч обеспечит долгое время автономной работы, а быстрая зарядка на 44 Вт позволит быстро зарядить устройство. В переводе на рубли Vivo Y27 предлагается за 16 500 рублей.