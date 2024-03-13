Vivo представила сверхдешевый смартфон Y03 с Android 14 и ценой ниже $85

Выглядит интересно, особенно за свои деньги

Компания Vivo официально представила в Индонезии смартфон Y03, который стал их новым бюджетным устройством и преемником модели Y02, анонсированной в ноябре прошлого года.