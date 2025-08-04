Vivo представила сверхдешевый смартфон Y04s с аккумулятором на 6000 мАч за $85

Новинка получила большой 6,74-дюймовый HD+ экран с частотой обновления до 90 Гц и пиковой яркостью 570 нит. Защита корпуса заявлена на уровне IP64, а также сертифицирована по военному стандарту MIL-STD-810H, что делает устройство устойчивым к пыли, брызгам и падениям.

Смартфон построен на чипсете Unisoc T612 и оснащён 4 ГБ оперативной памяти (расширяется до 8 ГБ за счёт виртуальной), накопителем на 64 ГБ и поддержкой microSD до 1 ТБ.

Основная камера — 13 Мп, фронтальная — 5 Мп. Работает Vivo Y04s под управлением Funtouch OS 14 на базе Android 14.

Ключевая особенность — аккумулятор на 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 15 Вт. Есть двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.2, GPS, USB 2.0, FM-радио и боковой сканер отпечатков.

О глобальных продажах новинки пока не сообщается.