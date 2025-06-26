Vivo представила X Fold 5 — первый складной флагман с защитой IP69+ и батареей на 6000 мАч

Устройство получило степень защиты IP69+, что означает устойчивость к струям воды и пыли, а также возможность работы при температуре до –20 °C.

И это еще и первый в мире складной смартфон с батареей на 6000 мАч. Её разделили на две ячейки (3275 и 2725 мАч), а зарядка поддерживает 80 Вт по кабелю и 40 Вт по воздуху.