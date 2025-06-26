Vivo представила X Fold 5 — первый складной флагман с защитой IP69+ и батареей на 6000 мАч

Vivo представила X Fold 5 — первый складной флагман с защитой IP69+ и батареей на 6000 мАчМонстр, а не смартфон
Устройство получило степень защиты IP69+, что означает устойчивость к струям воды и пыли, а также возможность работы при температуре до –20 °C.
И это еще и первый в мире складной смартфон с батареей на 6000 мАч. Её разделили на две ячейки (3275 и 2725 мАч), а зарядка поддерживает 80 Вт по кабелю и 40 Вт по воздуху.
В сложенном виде толщина новинки всего 9,2 мм (у версии из титана), в разложенном — 4,3 мм. Обе панели остались прежнего размера: внешний экран — 6,53 дюйма, внутренний — 8,03 дюйма (LTPO OLED 120 Гц, пиковая яркость до 4500 нит).
Камеры — три по 50 Мп: основная, перископ с х3 зумом и сверхширик. Работает X Fold 5 на Snapdragon 8 Gen 3, а объёмы памяти доходят до 16ГБ / 1 ТБ. Цена стартует с ~$975. Продажи в Китае начнутся со 2 июля.