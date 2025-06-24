Vivo представила X200 FE — компактный флагман для глобального рынка с камерой от Zeiss и батареей на 6500 мАч

Устройство уже появилось в Тайване, Малайзии и Гонконге, предлагая флагманские характеристики в тонком корпусе.

X200 FE получил 6,31-дюймовый LTPO AMOLED-дисплей с разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц. Внутри — чипсет MediaTek Dimensity 9300+, до 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и до 512 ГБ хранилища UFS 3.1.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 6500 мАч с быстрой зарядкой на 90 Вт. Несмотря на это, смартфон весит всего 186 г и имеет толщину 7,99 мм.

Основная фишка новинки — камера, разработанная совместно с Zeiss: 50-Мп основной сенсор Sony IMX921, 50-Мп телеобъектив с 3-кратным зумом и 8-Мп сверхширокий модуль. Фронтальная камера — 50 Мп. Также заявлены защита IP68/IP69, ИК-порт, Bluetooth 5.4 и датчик цветовой температуры.

Цена — от $700.