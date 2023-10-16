Vivo представит собственную замену Android для смартфонов в ноябре 2023 года

Данный шаг является частью стратегии Vivo по укреплению своего положения на рынке и созданию уникального пользовательского опыта для своих клиентов.

Сообщается, что бренд активно инвестировал в разработку программного обеспечения, стремясь предоставить альтернативу популярным операционным системам, таким как Android.

Пока что детали о новой ОС остаются в тайне, но ожидается, что она будет оптимизирована для работы с оборудованием Vivo и предложит ряд эксклюзивных функций.

Эксперты предполагают, что новая система может стать ответом Vivo на глобальные изменения в сфере мобильных операционных систем и усиление конкуренции.