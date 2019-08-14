Vivo при покупке нового смартфона отдает второй в подарок

При покупке V17 Neo в местах проведения акции, покупатели смогут получить Vivo Y91C в подарок. Сама акция стартуют в 11:00. Помимо покупки смартфона, те, кто придут в магазины в это время, смогут также протестировать V17 Neo в брендированной зоне компании напротив магазина “М.Видео” и на демо-стойках в салоне “МТС”. Помимо самой акции, пришедших будет ждать развлекательная программа, презентация новинки и конкурсы с призами для всех участников.