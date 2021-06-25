Vivo привез в Россию недорогие смартфоны с быстрыми экранами

Смартфоны получили 6,44-дюймовые AMOLED-экраны с частотой обновления изображения 90 Гц с встроенным сканером отпечатков пальцев и селфи-камерой на 44 Мп. Причем фронтальная камера в модели V21 оснащена электронной стабилизацией, сдвоенной вспышкой и получила поддержку записи видео в 4K. Что касается основной камеры, обе новинки оснащены основным модулем на 64 Мп.

Сердцем старшей модели выступил процессор MediaTek Dimensity 800U, тогда как младшая получила Qualcomm Snapdragon 720G. Отметим также наличие аккумулятора емкостью 4000 мАч с поддержкой зарядки FlashCharge на 33 Вт.

На российском рынке Vivo V21 и V21е начнут продаваться уже 1 июля. На данный момент стоимость новинок не разглашается.