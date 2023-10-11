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21:12, 11 октября 2023
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Vivo привезла в Россию новые смартфоны с интересным дизайном и скруглённым дисплеем

Да и цена приятно радует

Vivo официально представила в России свою новую линейку смартфонов — V29.

Эти устройства выделяются своим уникальным дизайном и особенностями камеры. Основной акцент сделан на портретную фотографию: благодаря усовершенствованной подсветке, пользователи могут создавать «портреты студийного качества».

50-мегапиксельная селфи-камера с автофокусом гарантирует высокую резкость изображения.

Смартфон V29 оснащён 3D-дисплеем с изгибом 55 градусов, что делает его удобным в использовании. В свою очередь, AMOLED-матрица с разрешением 1.5K и частотой обновления 120 Гц предоставляет яркое и чёткое изображение.

Vivo привезла в Россию новые смартфоны с интересным дизайном и скруглённым дисплеем
© Vivo

Что же до производительности, то устройство работает на базе мобильной платформы Snapdragon 778G, обеспечивая быструю работу и поддержку сети 5G.

С 11 октября модель V29 5G будет доступна для покупки в различных цветовых решениях. Версия 12/256 ГБ обойдётся в 45 999 рублей, а вариант 12/512 ГБ — 51 999 рублей.

Младшая модель V29e 5G появится в продаже с 10 ноября по цене 33 999 рублей за версию 6/256 ГБ и 38 999 рублей за 12/256 ГБ.

Источник:Vivo
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