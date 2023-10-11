Vivo привезла в Россию новые смартфоны с интересным дизайном и скруглённым дисплеем

Что же до производительности, то устройство работает на базе мобильной платформы Snapdragon 778G, обеспечивая быструю работу и поддержку сети 5G.

С 11 октября модель V29 5G будет доступна для покупки в различных цветовых решениях. Версия 12/256 ГБ обойдётся в 45 999 рублей, а вариант 12/512 ГБ — 51 999 рублей.

Младшая модель V29e 5G появится в продаже с 10 ноября по цене 33 999 рублей за версию 6/256 ГБ и 38 999 рублей за 12/256 ГБ.