Vivo привезла в Россию новые смартфоны с интересным дизайном и скруглённым дисплеем

Vivo привезла в Россию новые смартфоны с интересным дизайном и скруглённым дисплеемДа и цена приятно радует
Vivo официально представила в России свою новую линейку смартфонов — V29.
Эти устройства выделяются своим уникальным дизайном и особенностями камеры. Основной акцент сделан на портретную фотографию: благодаря усовершенствованной подсветке, пользователи могут создавать «портреты студийного качества».
50-мегапиксельная селфи-камера с автофокусом гарантирует высокую резкость изображения.
Смартфон V29 оснащён 3D-дисплеем с изгибом 55 градусов, что делает его удобным в использовании. В свою очередь, AMOLED-матрица с разрешением 1.5K и частотой обновления 120 Гц предоставляет яркое и чёткое изображение.
Что же до производительности, то устройство работает на базе мобильной платформы Snapdragon 778G, обеспечивая быструю работу и поддержку сети 5G.
С 11 октября модель V29 5G будет доступна для покупки в различных цветовых решениях. Версия 12/256 ГБ обойдётся в 45 999 рублей, а вариант 12/512 ГБ — 51 999 рублей.
Младшая модель V29e 5G появится в продаже с 10 ноября по цене 33 999 рублей за версию 6/256 ГБ и 38 999 рублей за 12/256 ГБ.