Vivo тоже представила смартфон без портов и отверстий

Ещё одной особенностью стал интегрированный с дисплеем сканер отпечатков пальцев, причём он занимает всю площадь экрана. Проще говоря, для аутентификации можно притронуться к экрану в любом месте. Также поддерживается разблокировка двумя пальцами.

Зарядка производится не беспроводным способом, а через магнитный коннектор, его можно заметить на задней панели. Этот коннектор также может использоваться для передачи данных.

Vivo APEX 2019 оснащается 6,39-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+(2340 x 1080 пикселей), двойной основной камерой 12+13 Мп, процессором Qualcomm Snapdragon 855, 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной флеш-памяти.

Есть вероятность, что фронтальной камеры не предусмотрено вообще. В этом есть некоторая ирония, поскольку главной фишкой прошлогоднего Vivo APEX была выдвижная селфи-камера.

Смартфон выйдет в трёх цветовых вариантах — серебристом, чёрном и белом. Компания пока не сообщила многих подробностей о Vivo APEX 2019, включая сроки выпуска и рекомендованную цену.