Vivo выпустила недорогой смартфон с 4000 мАч в аккумуляторе

Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Snapdragon 439, 3 или 4 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD. Аккумулятор обладает ёмкостью 4030 мАч.

Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n), Bluetooth 5.0, GPS. Размеры составляют 155,1 х 75,09 х 8,28 мм, а вес — 163,5 грамма. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo с оболочкой Funtouch OS 4.5.

Смартфон Vivo U1 доступен по цене 117 долларов за 3+32 ГБ и 176 долларов за 4+64 ГБ.