Vivo выпустила новый среднебюджетник Vivo 50 на Snapdragon 7 Gen 3 и 6000 мАч батареей

Смартфон получил аккумулятор на 6000 мАч с быстрой зарядкой 90 Вт, 6.77-дюймовый OLED-дисплей (FHD+, 120 Гц) с яркостью до 4500 нит и защитным стеклом Diamond Shield Glass.

Аппарат работает на Snapdragon 7 Gen 3 с 12 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ памяти. Камеры: 50-мегапиксельная основная с OIS, сверхширик с автофокусом на 50 Мп и 50-мегапиксельная фронталка.