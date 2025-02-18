Vivo выпустила новый среднебюджетник Vivo 50 на Snapdragon 7 Gen 3 и 6000 мАч батареей

Опубликовано 18 февраля 2025, 08:521 мин.
Vivo выпустила новый среднебюджетник Vivo 50 на Snapdragon 7 Gen 3 и 6000 мАч батареейЗа свои деньги — неплохой аппарат
В Индии представлен новый среднебюджетный Vivo V50.
Смартфон получил аккумулятор на 6000 мАч с быстрой зарядкой 90 Вт, 6.77-дюймовый OLED-дисплей (FHD+, 120 Гц) с яркостью до 4500 нит и защитным стеклом Diamond Shield Glass.
Аппарат работает на Snapdragon 7 Gen 3 с 12 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ памяти. Камеры: 50-мегапиксельная основная с OIS, сверхширик с автофокусом на 50 Мп и 50-мегапиксельная фронталка.
Смартфон защищён по стандарту IP68/69, работает на Funtouch OS 15 (Android 15) с гарантией трёх обновлений системы и четырёх лет патчей безопасности.
Цены в Индии:
- 8/128 ГБ — 34 999 рупий (~$403)
- 12/512 ГБ — 40 999 рупий (~$472)
Продажи стартуют 25 февраля.