Vivo выпустила новый среднебюджетный смартфон со 120 Гц дисплеем и зарядкой от 0 до 100% за полчаса

Модель получила AMOLED-дисплей на 6,62 дюймов с разрешением Full HD+ и частотой обновления экрана 120 Гц. Кроме того, имеется поддержка расширенного динамического диапазона воспроизведения цветов HDR10+. Работает новинка на базе восьмиядерного процессора Snapdragon 870. Также имеется графический процессор Adreno 650. iQOO 7 5G оснастили 8/12 ГБ оперативной памяти и 128/256 ГБ внутренней. Причем оперативную память можно расширить на 3 ГБ с помощью использования ресурсов основной памяти.

Аппарат оборудован аккумулятором на 4400 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью до 66 Вт, благодаря чему зарядить его можно от 0 до 100% всего за 30 минут. Минимальная стоимость устройства составляет 31 990 рупий или около 32 тыс рублей, тогда как в полной комплектации его продают за 35 990 рупий или 36 тыс.