Vivo выпустила в России восьмиядерный смартфон с 4000 мАч дешевле 9 тысяч рублей

Китайская компания Vivo объявила о начале продаж в России смартфона Vivo Y91C. Это недорогая модель в модном безрамочном дизайне с каплевидным вырезом, она может похвастаться ёмким аккумулятором.

Смартфон оснащается 6,22-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ (1520 x 720 пикселей), основной камерой на 13 Мп и фронтальной камерой на 5 Мп, сканером отпечатков пальцев на задней панели.

Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор MediaTek Helio P22, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объёмом 256 ГБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 4030 мАч. Работа производится под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo.

Смартфон Vivo Y91C будет доступен в двух градиентных цветовых решениях: чёрный и красный. Рекомендованная розничная цена составляет 8 990 рублей.