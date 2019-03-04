Vivo выпустит смартфон, который можно будет заряжать на большом расстоянии от зарядного устройства

Калифорнийский стартап Energous создал технологию под названием WattUp для зарядки устройств не только без проводов, но и на приличном расстоянии. Компания объявила о сотрудничестве с китайским производителем Vivo по запуску на рынок смартфоном с поддержкой технологии WattUp 2.0 на рынок.

WattUp 2.0 способна заряжать устройства на расстоянии до 4,5 м от зарядной станции мощностью до 20 ватт. Когда именно Vivo выпустит смартфон с такой технологией, а также, какая это будет модель, пока не объявлено.

Первое поколение WattUp позволяло зарядку на расстоянии до одного метра. Зарядка WattUp работает так: энергия преобразуется в радиоволны, которые улавливаются специальным приемником в гаджетах, расположенных на расстоянии. То есть, смартфон не придется класть на специальную зарядку, подключенную проводом к розетке, как это делается в современных «беспроводных» зарядках. WattUp можно разместить, например, под столом или на полке, а гаджеты располагать в удобных для них местах.