Vivo выпустит сразу два варианта складных флагмана X Fold 3

Устройства, обозначенные как V2303A и V2337A, будут иметь некоторые различия в спецификациях, при этом одна из них будет представлена как Pro-версия.

Vivo X Fold 3 Pro получит мощный процессор Snapdragon 8 Gen 3. На задней панели девайса разместятся три камеры, включая 50-мегапиксельный основной датчик, ультраширокоугольную камеру и телеобъектив.

Главный дисплей будет иметь 2K-разрешение и частоту обновления 120 Гц. Внешний также сможет похвастаться такой частотой обновления.

Кроме того, оба дисплея Vivo X Fold 3 будут оснащены ультразвуковыми сканерами отпечатков пальцев. Телефон поддерживает зарядку мощностью 100 Вт и беспроводную зарядку на 50 Вт. Ожидается, что новинка будет тоньше и легче своего предшественника.

Дата выпуска Vivo X Fold 3 пока не объявлена, но предполагается, что линейку анонсируют в I половине 2024 года.