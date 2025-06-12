Vivo X Fold 5 станет первым Android-смартфоном с поддержкой Apple Watch

Согласно официальному тизеру в китайской соцсети Weibo, часы смогут отображать входящие вызовы и сообщения с X Fold 5, а также синхронизировать собранные данные о здоровье с приложением Vivo Health.

Компания обещает, что X Fold 5 позволит читать текст, отвечать на звонки и даже работать с iCloud и macOS — смартфон якобы можно будет использовать как дополнительный монитор для Mac.

Однако всё это вызывает скепсис: Apple официально не допускает подключения своих часов к Android-смартфонам и, вероятно, не планирует этого делать.

Наиболее вероятно, что Vivo реализовала обходное решение через сторонние приложения, возможно, с участием iPhone или других Apple-устройств. Вряд ли стоит ждать полноценной нативной поддержки Apple Watch.