Vivo X100 Pro получит батарею с некой «улучшенной технологией» и повышенной автономностью

Особенностью устройства станет внедрение новой «синеокеанской батареи», разработанной совместно с Ningde Times New Energy.

Эта батарея, благодаря своей улучшенной технологии, предлагает пользователю увеличенную автономность и быструю зарядку, поддерживая 100 Вт проводную и 50 Вт беспроводную зарядку.

Vivo X100 Pro также выделяется на фоне конкурентов благодаря своему фотооборудованию. Смартфон будет оснащен первоклассным объективом Zeiss APO супер-длинного фокуса, который обеспечивает высокую точность цветопередачи и яркость изображения за счет уникального оптического дизайна и специальных покрытий.

Эти инновации делают Vivo X100 Pro не просто очередным новым смартфоном, а устройством, которое может изменить представление о возможностях современных мобильных телефонов.

Ожидается, что официальная презентация модели состоится 13 ноября.