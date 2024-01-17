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Телефоны
08:31, 17 января 2024
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Vivo X100 Pro с камерой лучше, чем у iPhone 15 Pro Max, не вошёл даже в ТОП-7 камерофонов

И тому есть логичное объяснение
Анализ DxOMark выявил, что новый Vivo X100 Pro обладает лучшей перископической телеобъективной камерой среди всех смартфонов на рынке.

Однако, несмотря на это преимущество, он не смог войти в ТОП-7 лучших камерофонов, уступив лидерство таким моделям, как Google Pixel 8 Pro, Apple iPhone 15 Pro и Huawei P60 Pro.

Vivo X100 Pro, который скоро появится в Европе, оснащен 100-миллиметровой перископической телеобъективной камерой с большим 1/2-дюймовым сенсором.

Эта камера позволяет делать более детализированные и малошумные фотографии в условиях низкой освещенности по сравнению с аналогичной камерой того же iPhone 15 Pro Max.

Тем не менее, Vivo X100 Pro занял восьмое место в рейтинге DxOMark с 150 баллами, оказавшись на одном уровне с Oppo Find X6. Несмотря на впечатляющие характеристики, смартфон не смог занять более высокую позицию из-за некоторых недостатков.

К ним относятся неточности в режиме боке, «желеобразный» эффект и недоэкспонирование в условиях низкой освещенности в видео, а также сильный «цветовой оттенок» в некоторых ситуациях из-за ненадежного баланса белого.

В целом, Vivo X100 Pro демонстрирует высокое качество фото и видео в большинстве ситуаций, а его автофокус работает быстро и точно. Однако эти небольшие недостатки не позволили ему занять лидирующие позиции в рейтинге лучших камерофонов.

Источник:DxOMark
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Vivo
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#камерофон
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