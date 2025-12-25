Vivo X200 Ultra, Huawei Pura 80 Ultra и OnePlus 13 признали смартфонами с лучшими камерами по итогам слепого голосования

Vivo X200 Ultra, Huawei Pura 80 Ultra и OnePlus 13 признали смартфонами с лучшими камерами по итогам слепого голосованияИ Vivo победил с большим отрывом
В слепом голосовании в Telegram-канале участвовало 10 моделей смартфонов. Это Samsung Galaxy S25 Ultra, Sony Xperia 1 Mk 7, Honor Magic 7 Pro, iPhone 17 Pro Max, Pixel 10 Pro XL, Xiaomi 15 Ultra, Oppo Find X8 Ultra, OnePlus 13, Huawei Pura 80 Ultra, Vivo X200 Ultra.
По лучшей ночной фотографии на первое место вышел Vivo X200 Ultra. На втором месте оказался Huawei Pura 80 Ultra, на третьем - Oppo Find X8 Ultra, а на последнем - Galaxy S25 Ultra.
Лучший ночной зум x10 был снова у Vivo X200 Ultra. За ним шёл Oppo Find X8 Ultra и OnePlus 13. Последнее место занял iPhone 17 Pro Max.
Лучший портрет сделал OnePlus 13. На втором месте был Huawei, на третьем - Vivo. Хуже остальных в этом сценарии оказался Honor Magic 7 Pro.
На основную камеру днём лучший снимок был у Huawei. На втором месте разместился Vivo, а на третьем - OnePlus. Последнее место занял в голосовании Sony Xperia 1 Mark 7.
Вывод
По итогам голосования лучшим смартфоном для съёмки фото с большим отрывом оказался Vivo X200 Ultra. На втором месте расположился Huawei Pura 80 Ultra, на третьем - OnePlus 13. Худшим смартфоном для создания снимков стал Samsung Galaxy S25 Ultra.