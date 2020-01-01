Vivo запустил новогоднюю распродажу мощных смартфонов с большими аккумуляторами

Покупая Vivo V17 до 13 января текущего года, компания абсолютно бесплатно дарит устройство Vivo Y91C. Что касается скидок на ряд смартфонов, то их можно получить по программе “трейд-ин”, которая предусматривает сдачу старых смартфонов или планшетов. Так, покупатели могут получить скидку до трех тысяч на такие смартфоны, как Vivo V17 Neo, который оснащен NFC модулем, тройной камерой и сканером отпечатков пальцев, Vivo Y19, оснащенный большим аккумулятором на 5000 мАч, Vivo Y11, работающий на базе Snapdragon 439, а также на Vivo Y12 с трехмодульной камерой емким аккумулятором.

Все смартфоны можно приобрести в онлайн-магазине “Связной” или же в 1500 отделениях торговой сети по всей России.