Vivo запустил распродажу мощных смартфонов с большими аккумуляторами к "Чёрной пятнице"

С 26 ноября по 2 декабря в рамках распродажи можно ухватить смартфоны Vivo по 50% скидкам, а также получить подарки от компании. Так, по скидке можно оформить предзаказ на Vivo V17 всего за 11 990 рублей вместо 15 990 рублей. Смартфон оборудован 48 Мп квадрокамерой, а также поддержкой технологии NFC.

Скидки также коснулись модели Vivo V17 NEO, стоимость которой упала с 19 990 рублей до 15 990 рублей. Отмечается, что это первый телефон компании, который был разработан учитывая предпочтения пользователей из России. Известно, что смартфон оснащен NFC модулем, тройной камерой и сканером отпечатков пальцев.

В распродаже также участвует смартфон Vivo Y12 за 9990 рублей, который стоил раньше 11 990 рублей, а также Vivo Y85 за 7490 рублей, прежняя цена которого составляла 14 990 рублей и Vivo Y91i, стоимость которого упала с 11 990 рублей до 7 990 рублей.