Владельцы Alcatel представили в России флагман под новым брендом

Работает устройство на базе процессора Snapdragon 675, на борту имеется 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти постоянной. В TCL Plex установлен тройной модуль основной камеры на 48, 16 и 2 Мп, есть поддержка съемки видео в 960 кадров в секунду. Также смартфон оснащен аккумулятором емкостью 3 820 мАч.

Смартфон появится в продаже в ближайшее время — 25 октября. Попросят за него 19 990 рублей.