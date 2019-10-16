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Владельцы Alcatel представили в России флагман под новым брендом
Смартфон имеет отдельный дисплейный процессор, а также может снимать видео в 960 к/с
Сегодня в России прошла презентация, в рамках которой компания TCL, которой в числе прочего принадлежат такие бренды как Alcatel и BlackBerry, анонсировала свой первый смартфон. Устройство получило очень приятный дисплей, а также стало началом нового смартфонного направления компании.
Смартфон называется TCL Plex. Его оснастили 6,53-дюймовым дисплеем с разрешением FullHD+ или 2340х1080 пикселей, а также поддержкой технологии HDR. За качество картинки отвечает отдельный процессор, работой которого “руководит” фирменная технология NXTVision.
Работает устройство на базе процессора Snapdragon 675, на борту имеется 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти постоянной. В TCL Plex установлен тройной модуль основной камеры на 48, 16 и 2 Мп, есть поддержка съемки видео в 960 кадров в секунду. Также смартфон оснащен аккумулятором емкостью 3 820 мАч.
Смартфон появится в продаже в ближайшее время — 25 октября. Попросят за него 19 990 рублей.
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