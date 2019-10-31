Владельцы банковской карты Apple получат беспроцентную рассрочку на новые iPhone

По словам главы компании, сумма, которую пользователи потратят на покупку нового смартфона, будет плавно погашена в течение 24 месяцев — ежемесячно непосредственно с Apple Card будут списываться средства. Что интересно, рассрочка на два года будет беспроцентной, а это значит, что в конечном итоге пользователи выплатят ту же сумму, которую “брали в долг” у компании и ни копейкой больше.

Отдельно стоит отметить, что так как пользователи воспользуются для покупки iPhone Apple Card, они также получат положенные им 3% кэшбека, что может сделать подобный способ приобретения нового устройства даже более выгодным, чем более традиционный поход в магазин.