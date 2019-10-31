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Сегодня 15:06
Владельцы банковской карты Apple получат беспроцентную рассрочку на новые iPhone
А еще 3% кэшбека
Американцы зачастую используют контракт с сотовым оператором как отличную возможность взять новенький iPhone в рассрочку без каких-либо заметных переплат. Но как стало известно, благодаря главе Apple Тиму Куку, в самое ближайшее время владельцы Apple Card также смогут приобрести iPhone в рассрочку на выгодных условиях.
По словам главы компании, сумма, которую пользователи потратят на покупку нового смартфона, будет плавно погашена в течение 24 месяцев — ежемесячно непосредственно с Apple Card будут списываться средства. Что интересно, рассрочка на два года будет беспроцентной, а это значит, что в конечном итоге пользователи выплатят ту же сумму, которую “брали в долг” у компании и ни копейкой больше.
Отдельно стоит отметить, что так как пользователи воспользуются для покупки iPhone Apple Card, они также получат положенные им 3% кэшбека, что может сделать подобный способ приобретения нового устройства даже более выгодным, чем более традиционный поход в магазин.