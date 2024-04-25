Владельцы бренда Nokia выпустили смартфоны, которые можно починить без сервисного центра

Опубликовано 25 апреля 2024, 07:42
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Владельцы бренда Nokia выпустили смартфоны, которые можно починить без сервисного центраИнтересный подход
HMD Global, компания-владелец бренда Nokia, анонсировала новую линейку смартфонов HMD Pulse, делая ставку на ремонтопригодность и доступность.
Три модели в ценовом диапазоне €100 - €200 оснащены 6.65-дюймовым LCD-дисплеем HD+ с частотой обновления 90 Гц и чипсетом Unisoc T606.
Базовая модель Pulse имеет 13-мегапиксельную основную камеру, а Pulse+ и Pulse Pro – 50-мегапиксельную.
Все модели оснащены аккумулятором емкостью 5000 мАч, поддерживающим быструю замену, и работают на Android 14 с обещанием двух обновлений ОС и трех лет патчей безопасности.
Ключевая особенность новинок – акцент на самостоятельный ремонт. HMD сотрудничает с iFixit, предоставляя наборы инструментов и инструкции для замены батареи и экрана.
HMD Pulse и Pulse+ доступны уже сейчас, Pulse Pro появится в ближайшее время.
Что же до цен, то Pulse обойдется в €140, Pulse+ — в €160, а Pulse Pro — в €180.