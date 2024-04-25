Владельцы бренда Nokia выпустили смартфоны, которые можно починить без сервисного центра

Ключевая особенность новинок – акцент на самостоятельный ремонт. HMD сотрудничает с iFixit, предоставляя наборы инструментов и инструкции для замены батареи и экрана.

HMD Pulse и Pulse+ доступны уже сейчас, Pulse Pro появится в ближайшее время.

Что же до цен, то Pulse обойдется в €140, Pulse+ — в €160, а Pulse Pro — в €180.