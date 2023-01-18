Владельцы дорогих iPhone 14 Pro столкнулись с таинственными пятнами на корпусе новых смартфонов

Владельцы дорогих iPhone 14 Pro столкнулись с таинственными пятнами на корпусе новых смартфоновApple пока что молчит
Владельцы iPhone 14 Pro сообщили о странной проблеме, из-за которой на стальной раме их устройства появляются белые пятна.
Фото: MacRumors
Впервые о дефекте заговорили на форуме портала MacRumors. Пользовательница под ником VeronikaK поделилась своей историей и опубликовала фотографии пятен, которые напоминают обесцвечивание или следы износа.
По словам девушки, она трижды столкнулась с данной проблемой. За первые два бракованных iPhone 14 Pro девушка смогла вернуть деньги, но по итогу всё равно столкнулась с неполадкой и в третьем по счёту устройстве.
Более того, третий смартфон также был обратно принят магазином, причём сотрудники торговой точки подтвердили наличие проблемы с покрытием на некоторых смартфонах Apple. К сожалению, представители компании пока что никак публично не прокомментировали ситуацию.