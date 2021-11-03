Владельцы этих Android-смартфонов чаще остальных довольны своими устройствами

Телефоны
Сегодня в 13:02
1 мин.
Владельцы этих Android-смартфонов чаще остальных довольны своими устройствамиА вы своим довольны?
Специалисты AnTuTu составили свежий рейтинг Android-смартфонов с максимальной любовью со стороны своих владельцев. Список охватывает результаты за октябрь 2021 года.
Внезапно, сразу два первых места «захватили» смартфоны Samsung — Galaxy Note 20 Ultra 5G и Galaxy S21 Ultra 5G. Индекс удовлетворённости пользователей у них составляет 97,23% и 93,94% соответственно.
Дале по списку идёт Vivo S10 Pro (93,91%), за ним Meizu 18 (93,72%) и замыкает пятёрку лидеров неожиданный аппарат — IQOO Z5 (93,33%).
Что интересно, в рейтинге не нашлось место ни аппаратам от Xiaomi, ни телефонам OnePlus или Realme. Зато в топ-10 оказались девайсы от Huawei, Honor и Oppo.
Источник: Gizmochina