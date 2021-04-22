Владельцы флагманских Xiaomi Mi 11 столкнулись со сгоревшими материнскими платами своих смартфонов

Наибольшее число сообщений по теме опубликовано в соцсети Weibo, передаёт Gizmochina. Там же комментаторы сообщают, что все те, кто столкнулся с проблемой, замечали одну и ту же особенность смартфона накануне. Он очень сильно нагревался.

По мнению специалистов, причиной нагрева и выгорания может быть проблемный теплоотвод. При этом пока что нет никаких комментариев по поводу случившегося от самой Xiaomi.

Напомним, что анонс Xiaomi Mi 11 состоялся ещё в конце 2020 года. В основу девайса лёг чип Snapdragon 888 от Qualcomm, а одной из особенностей аппарата стала система охлаждения.