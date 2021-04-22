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Владельцы флагманских Xiaomi Mi 11 столкнулись со сгоревшими материнскими платами своих смартфонов
Проблема, судя по всему, носит массовый характер
В сети набирает популярность жалоба владельцев флагманских Xiaomi Mi 11. Как оказалось, у смартфонов китайского бренда есть серьёзный брак — их материнские платы просто-напросто сгорают.
Наибольшее число сообщений по теме опубликовано в соцсети Weibo, передаёт Gizmochina. Там же комментаторы сообщают, что все те, кто столкнулся с проблемой, замечали одну и ту же особенность смартфона накануне. Он очень сильно нагревался.
По мнению специалистов, причиной нагрева и выгорания может быть проблемный теплоотвод. При этом пока что нет никаких комментариев по поводу случившегося от самой Xiaomi.
Напомним, что анонс Xiaomi Mi 11 состоялся ещё в конце 2020 года. В основу девайса лёг чип Snapdragon 888 от Qualcomm, а одной из особенностей аппарата стала система охлаждения.