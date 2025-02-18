Владельцы Galaxy S25+ и S25 Ultra начали жаловаться на проблемы с зарядкой своих смартфонов

На Reddit и форумах компании появились сообщения, что устройства не могут стабильно работать с 45-ваттной проводной зарядкой.

Некоторые пользователи отмечают, что телефоны циклично подключаются и отключаются от питания, а скорость зарядки не превышает 15 Вт, даже при использовании фирменных зарядных устройств и кабелей на 5А.

Временное решение, которое нашли владельцы — отключить режим быстрой зарядки, но это, разумеется, увеличивает время восполнения заряда.

Проблему уже признало подразделение Samsung в Италии, пообещав исправить её в одном из будущих обновлений.

Также компания рекомендует использовать кабель на 3А, который идёт в комплекте с устройством.

Беспроводная зарядка, к счастью, работает без сбоев. Но пользователи недовольны, что подобные проблемы встречаются у дорогих флагманов уже второй год подряд.