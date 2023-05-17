Владельцы Google Pixel согласились перейти на другие смартфоны при первой возможности

В итоге оказалось, что больше половины (57%) владельцев смартфонов Google Pixel готовы сменить бренд при первой же возможности. Всего в опросе участвовало 442 владельца Pixel.

При этом лишь 26% из них заявили, что вряд ли будут менять бренд в будущем.

Стоит отметить, что смартфоны Pixel известны потрясающими фотовозможностями, получением новейших обновлений Android в первую очередь, а также эксклюзивными функциями Google.