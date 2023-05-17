Владельцы Google Pixel согласились перейти на другие смартфоны при первой возможности

Владельцы Google Pixel согласились перейти на другие смартфоны при первой возможностиНемногим меньше таковых среди пользователей iPhone
Аналитики Statista опубликовали результаты опроса, проведённого с апреля 2022 года по 28 марта 2023 года среди 9571 американских пользователей смартфонов.
В итоге оказалось, что больше половины (57%) владельцев смартфонов Google Pixel готовы сменить бренд при первой же возможности. Всего в опросе участвовало 442 владельца Pixel.
При этом лишь 26% из них заявили, что вряд ли будут менять бренд в будущем.
Стоит отметить, что смартфоны Pixel известны потрясающими фотовозможностями, получением новейших обновлений Android в первую очередь, а также эксклюзивными функциями Google.
При этом с релиза Pixel 6 в 2021 году, Google столкнулась с проблемами своевременной доставки ежемесячных обновлений. Кроме того, автономность последних моделей Pixel Pro оказалась ужасающей в сравнении с флагманскими устройствами конкурентов.
Что интересно, среди 4446 владельцев iPhone, принявших участие в опросе, 34% заявили, что они скорее всего переключатся на другой бренд смартфонов при первой возможности.