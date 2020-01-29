Владельцы iPhone 11 Pro получили очень важную платную функцию бесплатно

Так, благодаря DoubleTake владельцы iPhone 11 Pro и 11 Pro Max могут снимать видео одновременно с 4 камер (3 основные и 1 фронтальная), при этом у них нет необходимости покупать дорогостоящее приложение FiLMiC Pro по цене 1 150 рублей. На данный момент у приложения есть лишь одно ограничение: разрешение, которое можно выставить при видеосъемке, не может превышать 1080p, а частота кадров может находиться на уровне 24, 25 или 30 кадров в секунду. Что интересно, DoubleTake совместимо лишь с iPhone, выпущенными в 2019 и 2018 годах.