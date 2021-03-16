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Владельцы iPhone 12 столкнулись с неприятным дефектом смартфона
И это менее чем через полгода после выхода устройства!
Помните, как владельцы iPhone 4 жаловались на потерю связи при определённом способе держания смартфона? А как пользователи iPhone 5 столкнулись с «облазанием» краски на гранях устройства? Видимо, история циклична — владельцы iPhone 12 также столкнулись с неприятным дефектом смартфона.
На этот раз в качестве проблемы выступает «обесцвечивание», пишет Svetapple. Так, многие пользователи стали выкладывать в сеть фото, на которых их iPhone 12 и 12 mini стали более блеклыми в некоторых местах.
Сообщается, что чаще всего проблема встречается около блока камер. При этом важно понимать, что с момента старта продаж смартфона прошло не более 4-5 месяцев. А исчезновение слоя краски за это время явно не является чем-то нормальным.