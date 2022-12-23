Владельцы iPhone 14 Pro столкнулись с массовым браком дисплея

Так, например, целый ряд пользователей iPhone 14 Pro и 14 Pro Max заявили о странном поведении дисплеев смартфонов — они покрываются зелёными и жёлтыми горизонтальными полосами, которые со временем пропадают.

По словам фанатов бренда, в первые разы такие полосы вызывали ужас, так как уж очень сильно внешне напоминали таковые при механическом повреждении экрана. Сообщается, что проблема проявляется лишь при выходе устройства из неактивного режима.