Владельцы iPhone 14 Pro столкнулись с массовым браком дисплея

14:22, 23 декабря 2022
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Владельцы iPhone 14 Pro столкнулись с массовым браком дисплеяКоторый пока что никто не решил
Несмотря на то, что линейка iPhone 14 была представлена относительно давно, в сентябре, владельцы устройств продолжают находить всё новые баги.
Фото: MacRumors
Так, например, целый ряд пользователей iPhone 14 Pro и 14 Pro Max заявили о странном поведении дисплеев смартфонов — они покрываются зелёными и жёлтыми горизонтальными полосами, которые со временем пропадают.
По словам фанатов бренда, в первые разы такие полосы вызывали ужас, так как уж очень сильно внешне напоминали таковые при механическом повреждении экрана. Сообщается, что проблема проявляется лишь при выходе устройства из неактивного режима.
Что интересно, в некоторых сервисных центрах Apple заявили, что с устройствами, на которых есть такие полосы, всё нормально.