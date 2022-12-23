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14:22, 23 декабря 2022
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Владельцы iPhone 14 Pro столкнулись с массовым браком дисплея

Который пока что никто не решил

Несмотря на то, что линейка iPhone 14 была представлена относительно давно, в сентябре, владельцы устройств продолжают находить всё новые баги.

Владельцы iPhone 14 Pro столкнулись с массовым браком дисплея

Фото: MacRumors

Так, например, целый ряд пользователей iPhone 14 Pro и 14 Pro Max заявили о странном поведении дисплеев смартфонов — они покрываются зелёными и жёлтыми горизонтальными полосами, которые со временем пропадают.

По словам фанатов бренда, в первые разы такие полосы вызывали ужас, так как уж очень сильно внешне напоминали таковые при механическом повреждении экрана. Сообщается, что проблема проявляется лишь при выходе устройства из неактивного режима.

Владельцы iPhone 14 Pro столкнулись с массовым браком дисплея

Что интересно, в некоторых сервисных центрах Apple заявили, что с устройствами, на которых есть такие полосы, всё нормально.

Источник:MacRumors
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