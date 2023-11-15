Владельцы iPhone 14 сохранят бесплатный доступ к спутниковой связи на год дольше, чем заявлялось изначально

Ранее компания предоставляла владельцам iPhone 14 два бесплатных года после активации устройства, срок которых начал бы истекать в 2024 году.

Теперь же все текущие пользователи iPhone 14 смогут использовать эту услугу бесплатно еще на два года.

Apple пока не раскрыла, сколько будет стоить использование Emergency SOS через спутник после окончания бесплатного периода, и сегодняшнее объявление означает, что компания может отложить принятие решения по этому вопросу на более поздний срок.

Бесплатный период для пользователей iPhone 15 не был продлен. Это означает, что пользователи iPhone 15 все еще работают по модели двух бесплатных лет, которая истечет в сентябре 2025 года.

Таким образом, бесплатные периоды для пользователей iPhone 14 и iPhone 15 закончатся примерно в одно и то же время, начиная с осени 2025-го.

Напомним, что функция Emergency SOS через спутник позволяет совместимым пользователям iPhone отправлять короткие текстовые сообщения ближайшим службам экстренной помощи даже вне зоны действия Wi-Fi или сотовой связи.