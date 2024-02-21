Владельцы iPhone 15 смогут быстро проверить состояние батареи после установки свежего обновления

Владельцы iPhone 15 смогут быстро проверить состояние батареи после установки свежего обновленияПока что это коснется лишь старших моделей
Нововведение коснется и моделей iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Теперь, открыв меню «Настройки» и перейдя в раздел «Батарея», пользователь увидит под словами «Состояние батареи» быстрый статус аккумулятора, например, «Нормально».
Для получения более подробной информации о состоянии батареи, пользователю больше не нужно будет нажимать на кнопку «Состояние батареи и зарядка».
При нажатии на кнопку «Состояние батареи», владельцы iPhone 15 смогут увидеть дату изготовления батареи, дату первого использования, количество циклов зарядки и максимальную емкость.
Отметим, что изначально данный раздел появился в настройках iPhone после скандала #Batterygate, когда старые модели iPhone начали аварийно выключаться при выполнении сложных задач из-за изношенных батарей.