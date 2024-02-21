Владельцы iPhone 15 смогут быстро проверить состояние батареи после установки свежего обновления

Нововведение коснется и моделей iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Теперь, открыв меню «Настройки» и перейдя в раздел «Батарея», пользователь увидит под словами «Состояние батареи» быстрый статус аккумулятора, например, «Нормально».

Для получения более подробной информации о состоянии батареи, пользователю больше не нужно будет нажимать на кнопку «Состояние батареи и зарядка».