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Опубликовано 21 февраля 2024, 09:08
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Владельцы iPhone 15 смогут быстро проверить состояние батареи после установки свежего обновления

Пока что это коснется лишь старших моделей
Пользователи iPhone 15 и iPhone 15 Plus смогут легко оценить состояние своей батареи благодаря небольшому изменению в настройках, которое появился в iOS 17.4.

Нововведение коснется и моделей iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Теперь, открыв меню «Настройки» и перейдя в раздел «Батарея», пользователь увидит под словами «Состояние батареи» быстрый статус аккумулятора, например, «Нормально».

Для получения более подробной информации о состоянии батареи, пользователю больше не нужно будет нажимать на кнопку «Состояние батареи и зарядка».

Владельцы iPhone 15 смогут быстро проверить состояние батареи после установки свежего обновления
© PhoneArena

При нажатии на кнопку «Состояние батареи», владельцы iPhone 15 смогут увидеть дату изготовления батареи, дату первого использования, количество циклов зарядки и максимальную емкость.

Отметим, что изначально данный раздел появился в настройках iPhone после скандала #Batterygate, когда старые модели iPhone начали аварийно выключаться при выполнении сложных задач из-за изношенных батарей.

Источник:PhoneArena
Автор:Булат Кармак
Теги:
#iPhone 15
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#Apple