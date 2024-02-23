Владельцы iPhone 15 столкнулись с проблемами в работе Bluetooth

Опубликовано 23 февраля 2024, 08:19
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Владельцы iPhone 15 столкнулись с проблемами в работе BluetoothЖдем официальных комментариев Apple
Владельцы новеньких iPhone 15 столкнулись с неприятной проблемой: Bluetooth на их устройствах работает нестабильно.
Пользователи жалуются на различные проблемы:
- Невозможность подключиться к другим устройствам: AirPods, Apple Watch, смарт-часы других брендов, колонки и т.д.
- Постоянные отключения: Bluetooth-соединение рвется, устройства теряют связь друг с другом.
- Низкая скорость передачи данных: передача файлов или музыки через Bluetooth происходит очень медленно.
- Проблемы с воспроизведением звука: звук прерывается, заикается или пропадает altogether.
Apple пока не дала официального комментария по этой проблеме. На форумах и в социальных сетях владельцы iPhone 15 делятся своими историями и пытаются найти решения самостоятельно.
Пока остается только ждать, когда Apple выпустит официальное исправление этой ошибки.