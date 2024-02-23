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Опубликовано 23 февраля 2024, 08:19
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Владельцы iPhone 15 столкнулись с проблемами в работе Bluetooth

Ждем официальных комментариев Apple
Владельцы новеньких iPhone 15 столкнулись с неприятной проблемой: Bluetooth на их устройствах работает нестабильно.

Пользователи жалуются на различные проблемы:

  • Невозможность подключиться к другим устройствам: AirPods, Apple Watch, смарт-часы других брендов, колонки и т.д.
  • Постоянные отключения: Bluetooth-соединение рвется, устройства теряют связь друг с другом.
  • Низкая скорость передачи данных: передача файлов или музыки через Bluetooth происходит очень медленно.
  • Проблемы с воспроизведением звука: звук прерывается, заикается или пропадает altogether.

Apple пока не дала официального комментария по этой проблеме. На форумах и в социальных сетях владельцы iPhone 15 делятся своими историями и пытаются найти решения самостоятельно.

Пока остается только ждать, когда Apple выпустит официальное исправление этой ошибки.

Источник:MacRumors
Автор:Булат Кармак
Теги:
#iPhone 15
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#Apple