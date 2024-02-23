Владельцы iPhone 15 столкнулись с проблемами в работе Bluetooth

Пользователи жалуются на различные проблемы:

Невозможность подключиться к другим устройствам: AirPods, Apple Watch, смарт-часы других брендов, колонки и т.д.

AirPods, Apple Watch, смарт-часы других брендов, колонки и т.д. Постоянные отключения: Bluetooth-соединение рвется, устройства теряют связь друг с другом.

Bluetooth-соединение рвется, устройства теряют связь друг с другом. Низкая скорость передачи данных: передача файлов или музыки через Bluetooth происходит очень медленно.

передача файлов или музыки через Bluetooth происходит очень медленно. Проблемы с воспроизведением звука: звук прерывается, заикается или пропадает altogether.

Apple пока не дала официального комментария по этой проблеме. На форумах и в социальных сетях владельцы iPhone 15 делятся своими историями и пытаются найти решения самостоятельно.

Пока остается только ждать, когда Apple выпустит официальное исправление этой ошибки.