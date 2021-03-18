Владельцы iPhone 4S не смогут больше пользоваться WhatsApp

Таким образом, владельцы iPhone 4S больше не смогут пользоваться популярным мессенджером. Напомним, что операционная система iOS 9 вышла в далеком 2015 году. Ее выпустили вместе с iPhone 6S, который на сегодняшний день обновился до iOS 14.

Причем предпосылки такого исхода были обнаружены еще в начале этого месяца. Тогда авторы портала WABetaInfo рассказали, что специалисты Facebook работают над новой бета-версией 2.21.50 для WhatsApp. Тогда говорилось, что она не сможет функционировать на смартфонах на базе iOS 9. Сейчас же это подтвердилось официально.