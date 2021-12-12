Владельцы iPhone и iPad начали бояться ставить обновления системы

Телефоны
Сегодня в 16:21
1 мин.
Владельцы iPhone и iPad начали бояться ставить обновления системыНо ситуация всё ещё лучше, чем у Android-пользователей
Специалисты аналитической компании Mixpanel опубликовали свежий отчёт. Судя по нему, владельцы iPhone не особо торопятся обновлять iOS на своих смартфонах.
Так, по данным компании, на сегодняшний день iOS 15 установлена примерно на 60% всех iOS-устройств. При этом, для сравнения, ровно год назад iOS 14 (самая актуальная версия ОС на тот момент) работала уже на 80% Apple-девайсов.
На этом фоне ещё более интересен тот факт, что прямо сейчас 36% владельцев iOS-девайсов продолжают «сидеть» на iOS 14. 4% приходится на долю более старых версий операционной системы.
Правда, стоит понимать, что результаты iOS 15 всё ещё впечатляющие на фоне таковых у Android 12. Там, где у новейшей мобильной ОС от Apple 60%, у аналога от Google настолько малое число пользователей, что система даже не входит в статистику.
Источник: MacRumors