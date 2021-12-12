Владельцы iPhone и iPad начали бояться ставить обновления системы

Так, по данным компании, на сегодняшний день iOS 15 установлена примерно на 60% всех iOS-устройств. При этом, для сравнения, ровно год назад iOS 14 (самая актуальная версия ОС на тот момент) работала уже на 80% Apple-девайсов.

На этом фоне ещё более интересен тот факт, что прямо сейчас 36% владельцев iOS-девайсов продолжают «сидеть» на iOS 14. 4% приходится на долю более старых версий операционной системы.

Правда, стоит понимать, что результаты iOS 15 всё ещё впечатляющие на фоне таковых у Android 12. Там, где у новейшей мобильной ОС от Apple 60%, у аналога от Google настолько малое число пользователей, что система даже не входит в статистику.