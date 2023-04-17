Владельцы iPhone начали массово волноваться из-за возможного взлома. А это оказался обыкновенный баг iOS

Жалобы на эту проблему были опубликованы в Twitter и на Reddit, где пользователи сообщали о случайных запросах на ввод пароля Apple ID, вызывающих у них беспокойство и страх.

Реакция пользователей iPhone в основном связана не с раздражением из-за повторного ввода пароля, а с опасениями о причинах такого поведения устройства. Некоторые пользователи даже признались, что паниковали, когда случайные запросы на вход в систему продолжали появляться.

Один из пользователей iPhone предложил решение проблемы: перезагрузить устройство. После перезагрузки случайные запросы на ввод пароля прекратились.

Если же проблема сохраняется, то можно попробовать сменить пароль от Apple ID.