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06:48, 17 апреля 2023
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Владельцы iPhone начали массово волноваться из-за возможного взлома. А это оказался обыкновенный баг iOS

Пока что Apple его не починила

Некоторые пользователи iPhone столкнулись с проблемами в iOS, связанными с постоянными запросами на ввод пароля Apple ID.

Владельцы iPhone начали массово волноваться из-за возможного взлома. А это оказался обыкновенный баг iOS

Фото: PCMag

Жалобы на эту проблему были опубликованы в Twitter и на Reddit, где пользователи сообщали о случайных запросах на ввод пароля Apple ID, вызывающих у них беспокойство и страх.

Реакция пользователей iPhone в основном связана не с раздражением из-за повторного ввода пароля, а с опасениями о причинах такого поведения устройства. Некоторые пользователи даже признались, что паниковали, когда случайные запросы на вход в систему продолжали появляться.

Один из пользователей iPhone предложил решение проблемы: перезагрузить устройство. После перезагрузки случайные запросы на ввод пароля прекратились.

Если же проблема сохраняется, то можно попробовать сменить пароль от Apple ID.

Источник:PhoneArena
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