Владельцы iPhone перестали покупать новые смартфоны Apple

Последнее исследование аналитической компании Strategy Analytics показало, что сроки обновления смартфонов у потребителей заметно выросли.

Отсутствие энтузиазма к покупке новых моделей аналитики объясняют отсутствием инноваций.

Средний владелец сейчас пользуется iPhone 18 месяцев, а смартфоном Samsung — 16,8 месяцев. Если брать весь американский рынок в среднем, то одним смартфоном теперь начали пользоваться заметно дольше — до 33 месяцев. Среди европейцев один из пяти планирует пользоваться одним смартфоном три года и больше.

Только 7% опрошенных планируют потратить на новый iPhone или другой смартфон более тысячи долларов. Владельцы Samsung также не спешат переходить на Apple, оставаясь верными корейскому вендору.